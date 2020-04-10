Çanakkale'de gözlem altındaki erler birliklerine gönderildi Vatani görevlerini yapmak için Çanakkale'ye gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulan erler, 14 günlük sürenin dolmasının ardından birliklerine gönderildi.

Vatani görevlerini yapmak için Çanakkale'ye gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulan erler, 14 günlük sürenin dolmasının ardından birliklerine gönderildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, acemi erlerin konuk edildiği Eceabat Gençlik Konuk Evini ziyaret ederek tedbirleri inceledi. Gözlem süresi dolan 120 erin vatani görevlerini tamamlamak üzere 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığına gönderildiğini kaydeden Tavlı, 14 günlük süre boyunca erlerin ateşlerinin takip edildiğini, sağlık kontrollerinin yapıldığını ifade etti. Kaynak: AA