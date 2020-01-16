Çanakkale'de 47 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 47 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 47 mülteci yakalandı.

16.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:05
Çanakkale'de 47 mülteci yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 47 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Korubaşı köyü Sokakağzı sahilinde ağaçlık alanda saklanan Afganistan uyruklu 47 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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