Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale Boğazı açıklarında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 251 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Çanakkale Boğazı açıklarında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 251 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında düzenledikleri operasyonda bir yelkenli tekneyi durdu. Teknede yapılan aramada 132 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Diğer operasyonda Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesine gerçekleştirildi. Balıkçı teknesinde yapılan aramada 119 düzensiz göçmen yakalandı.

Toplam 251 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısının işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı

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