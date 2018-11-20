Cami Onarımına "Rahip"Ten Destek

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde caminin onarımına rahip de destek oldu.

Arıca köyünde yaklaşık 100 yıl önce Müslümanlar ve Süryaniler tarafından inşa edilen caminin onarımı için Gercüş Kaymakamlığınca destek sağlandı.

Kaymakamlıkça malzeme desteği verilmesi üzerine Muhtar Mehmet Şerif Ekinci ile imam Mehmet Beşir Kardaş tarafından başlatılan caminin onarım çalışmalarına bir destek de Mor Aho Manastırı rahibi Edip Daniel Savcı'dan geldi.

Muhtar, imam, rahip el birliği ile kum ve çimento ile hazırladıkları harçla minber ve caminin duvarlarını onardı.

Muhtar Ekinci, AA muhabirine, 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan camiyi onarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Caminin minber ve duvarlarını imam ve rahip ile onardıklarını vurgulayan Ekinci, "1900'lü yılların başında camimiz Süryanilerle birlikte inşa edilmiş. Yıllardır ibadete açık, hizmet veriyor. Kaymakamlık, rahip, imam ve ben, birlikte burayı onardık." dedi.

"Dil, din, ırk, renk ayrı olabilir ama birlikte yaşamak önemli"

İmam Kardaş, yaklaşık 100 yıl önce Müslümanlar ve Süryani tarafından inşa edilen caminin yine elbirliği ile onarıldığını söyledi.

"Camimizin minber kısmı su kaçırıyordu. Kaymakamlıktan gerekli desteği aldık." diyen Kardaş, şunları kaydetti:

"Bölgede yüzlerce yıldır Müslüman ve Süryaniler bir arada, barış içerisinde yaşıyor. Bu ve çevredeki köylerde Müslümanlar ve Süryaniler var. Bu köylerin hiçbirinde bugüne kadar bir sıkıntı olmadı. İnsanlar birlik ve beraberlik içerisinde yaşamıştır. İbadet bilinci kişinin kendisi ile Rabbi arasındadır. Dil, din, ırk, renk ayrı olabilir ama birlikte yaşamak önemli. Bu çalışmayla güzel bir örnek ortaya çıktığına inanıyorum."

Gerektiğinde Müslümanlar da bize yardımcı oluyorlar"

Rahip Savcı da bu işbirliğini "insanların diyaloğu" olarak nitelendirdi.

"Hoşgörü, yani insanlar arasında sevgi bağı oluşturan bir şeydir bu gibi durumlar. Gerektiğinde Müslümanlar da bize yardımcı oluyorlar. Bundan daha doğal ve güzel bir şey olamaz." ifadelerini kullanan Savcı, köyde manastırlarının bulunduğunu, köydeki vatandaşlardan büyük destek gördüklerini aktardı.

Savcı, "Binlerce yıldır biz Süryaniler bu topraklarda yaşıyoruz. Müslümanlar bu köye geldiklerinden beri hep birlikte yaşıyoruz. Böyle durumlarda elbette bizlerin de yardım etmesi gerekiyor. Bu yaptığımız çok ufak bir şeydir." şeklinde konuştu.