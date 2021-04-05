CAM ÜZERİNE ŞAHMERAN İŞLEYEN MARDİNLİ SANATKARIN ÜNÜ, AVRUPA'YA YAYILDI

MARDİN'de, 35 yıldır cam üzerine, efsaneye göre, Anadolu'da yaşadığı düşünülen şahmeranı işleyen sanatkar Tacettin Toparlı'nın (47) ünü, Avrupa'ya yayıldı.

MARDİN'de, 35 yıldır cam üzerine, efsaneye göre, Anadolu'da yaşadığı düşünülen şahmeranı işleyen sanatkar Tacettin Toparlı'nın (47) ünü, Avrupa'ya yayıldı. Antik kent Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlere sattığı tablolarla şanı Avrupa ülkelerine kadar yayılan Toparlı, mesleğinin en verimli çağını yaşadığını söyledi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Revaklı Çarşısı'nda, camlara resim işleyen sanatkar Tacettin Toparlı'nın ünü, kente gelen turistler sayesinde Avrupa ülkelerine yayıldı. Dedesinden kalma dükkanda, 35 yıldan bu yana cam yüzey üzerinde, efsaneye göre, Anadolu'da yaşadığı düşünülen şahmeranı işleyen Toparlı'nın eserleri, büyük beğeni alıyor.

Dedesinin çizdiği şahmeranı gördükten sonra bu mesleğe ilgisinin arttığını söyleyen Tacettin Toparlı, Dedemin yanındaydım. Orada şahmeran ile karşılaştım. O gün bu gündür, şahmeranla ve camla yaşıyoruz. Önceleri camın üzerine, son zamanlarda da bakır tepsi üzerine şahmeran işlemeye başladık. Aynanın üzerine de işliyoruz. 35 yıldır bu sanatı yapıyorum. Camı insana benzetiyorum. Cam, insan gibi hem hassas hem saydam hem de kırılgan. Bir şahmeranı yapmak, uzun zamanımı alıyor. Bakırcılık bizim işimizdi ama şahmeran yapmak bizim düşümüzdü. Gündüz bakır işliyoruz, gece düş boyuyoruz. Şu anda bir çırağım var. 4 yıldır yanımda. Bu dükkana gelip gidiyor. Benden sonra bu işi, o sürdürecek diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı