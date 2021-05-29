Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak
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Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği alanların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bilgin ödemelerin 4 Haziran'da yapılacağını söyledi.

IBAN'I OLMAYAN PTT'DEN ALACAK

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları:

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Koronavirüs salgını döneminde işveren için getirilen desteklerden bir tanesidir. Uygulama döneminde çalışanın maaşının brüt %60'ı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak - Haberler Ekonomi
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