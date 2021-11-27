"Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" Konulu İl Eğitim Programı

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından düzenlenen "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu il eğitim programına katıldı.

Kolin Hotel Megaron Toplantı Salonunda düzenlenen programa Vali İlhami AKTAŞ'ın yanı sıra, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma ZENGİN, Öz Finans-İş Bursa Şube Başkanı Mehmet KOP, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet KESKİNER, HAK-İŞ Çanakkale İl Başkanı Vedat YILMAZ, Öz Sağlık - İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Recep Esen ve STK temsilcileri katılım sağladı.

HAK-İŞ Kadın Komitesi tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programda; HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma ZENGİN ve HAK-İŞ Çanakkale İl Başkanı Vedat YILMAZ tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Kadın Komitesinin ilimizde gerçekleştirdiği eğitimler ile HAK-İŞ'e üye kadınları bilinçlendirmesi, sendikal harekete katılımlarını artırması ve çalışma hayatında şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu il eğitim programında, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Vali İlhami AKTAŞ'a fidan dikim sertifikası takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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