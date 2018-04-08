Çalışkan: "Ticari İlişkilerde Güven Tesis Edilmeli"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, oda ve borsa başkanlarının yeniden göreve seçildiklerini hatırlatarak, "Ürünlerimizin ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlayacak icraatlar gerçekleştireceklerinden şüphemiz yok" dedi.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, yeniden seçilen Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'a görevlerinde başarılar diledi.

Oda ve borsaların, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen görevler ile üyelerinin sorunlarını çözmek, beklentilerini karşılamak, her türlü hizmeti; hızlı, tarafsız, güvenilir bir şekilde, sosyal sorumluluk bilinciyle, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde, çağdaş standartlarda sunmakla mükellef olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Başkanlarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm birim ve fonksiyonları ile üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılaması temennimizdir. Ürünlerimizin ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlayacak icraatlar gerçekleştireceklerinden şüphemiz yoktur. Bununla birlikte üyeler ve ilgili tarafların birbirleriyle olan ticari ilişkilerinde güven tesis edilmesi gerekmektedir. Bu nokta oda ve borsalarımızın gereken hassasiyet ile çalışacağını düşünüyoruz. Bilgi çağında olmamız ve bilginin en kıymetli hazine olduğunun bilinmesi vesilesiyle üyelere ve ilgili taraflara sunulan bilgi ve hizmetlerin sürekli kılınmasını gerektirmekte ve bu sürecin geliştirilerek belgelendirilmesi de önemlidir. Kurslar, seminerler, konferanslar ve çalışma grupları yoluyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, yerel ve bölgesel fuar ve sergi gibi faaliyetleri düzenlemek de son derece önemlidir. Tüm çalışmalara kıymetli başkanlarımızın öncülük etmesi ile Adanamız için daha güzel bir gelecek tahayyülünde bulunabiliriz. Bu seçimlerin ülkemize ve Adanamıza hayırlar getirmesini dilerim. Başkanlarıma yeni görevlerinde başarılar dilerim." - ADANA