Çaldıran'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

ÇALDIRAN, VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, ilçedeki marketlerde stok incelemeleri, fahiş fiyat artışı, etiket ve gıda denetimlerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, zabıta ekiplerinin zincir marketlere yönelik yağ stokçuluğu denetimi yaptığını belirterek, "Daha önce belli aralıklarla gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışını önlemeye yönelik denetim yapan ekiplerimiz, bugün de vatandaşlarımızın şikayetleri doğrultusunda yağ stokçuluğuna karşı denetim yaptı. Zincir marketlerdeki yağ raflarında ve depolarında denetim yapan ekiplerimiz, bu denetimleri belli aralıklarla yapacaklar" dedi. - VAN