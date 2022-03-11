Çaldıran'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Haberler

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Çaldıran'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çaldıran'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, ilçedeki marketlerde stok incelemeleri, fahiş fiyat artışı, etiket ve gıda denetimlerini sürdürüyor.

ÇALDIRAN, VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, ilçedeki marketlerde stok incelemeleri, fahiş fiyat artışı, etiket ve gıda denetimlerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, zabıta ekiplerinin zincir marketlere yönelik yağ stokçuluğu denetimi yaptığını belirterek, "Daha önce belli aralıklarla gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışını önlemeye yönelik denetim yapan ekiplerimiz, bugün de vatandaşlarımızın şikayetleri doğrultusunda yağ stokçuluğuna karşı denetim yaptı. Zincir marketlerdeki yağ raflarında ve depolarında denetim yapan ekiplerimiz, bu denetimleri belli aralıklarla yapacaklar" dedi. - VAN

Çaldıran'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Çaldıran'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şefik Ensari, Çaldıran, Zabıta, Van, Ekonomi, Haberler

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