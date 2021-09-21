Cahit Vural kimdir? Cahit Vural kaç yaşında, nereli? Cahit Vural biyografisi! - Haberler
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Cahit Vural kimdir? Cahit Vural kaç yaşında, nereli? Cahit Vural biyografisi!

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Cahit Vural kimdir? Cahit Vural kaç yaşında, nereli? Cahit Vural biyografisi!

Türkiye'nin tek resmi akredite estetik cerrahi fellowship programı olan İstanbul Plastik Cerrahi Akademide fellow olarak çalışmıştır. Bugün FOX TV Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk olan Op. Dr. Cahit Vural'ın hayatı merak edildi. Op. Dr. Cahit Vural kimdir? Cahit Vural kaç yaşında, nereli? Cahit Vural mesleği nedir? Cahit Vural hayatı ve biyografisi nedir?

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Op. Dr. Cahit Vural'ın hayatı merak edildi. Peki, Op. Dr. Cahit Vural kimdir? Cahit Vural kaç yaşında, nereli? Cahit Vural mesleği nedir? Cahit Vural hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

OP.DR. CAHİT VURAL KİMDİR?

1981 yılı Ankara doğumlu olan Op. Dr. Altuğhan Cahit VURAL aslen Giresun Görelelidir. İlkokulu İstanbul levent'te, orta ve lise öğrenimini Ankara Çankaya'da tamamladı. 1999- 2006 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam edip 2006 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilimdalı'nda asistanlığı başlamıştır. Asistanlık öncesinde 2005 yıllında Edinburgh Western General Hospital'da James Mander ile çalışma fırsatı bulmuştur. Türkiye'nin tek resmi akredite estetik cerrahi fellowship programı olan İstanbul Plastik Cerrahi Akademide fellow olarak çalışmıştır.

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Haber: Cahit Vural kimdir? Cahit Vural kaç yaşında, nereli? Cahit Vural biyografisi! - Haberler
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