Çağrı merkezlerinde dijital dönüşüm başlıyor; akademi kuruldu

05.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:54

Çağrı merkezi çalışanlarının, hızla değişen ve dönüşen teknolojiye ayak uydurmaları için eğitim almaları hedefiyle, Tempo Akademi kuruldu. Şirketin ve kişilerin kendilerini keşfetmeleri ve değişmeleri hedefiyle kurulan akademi, deneyimsel, kolektif, kendi kendine ve birbirinden öğrenme metotları üzerine oluşturuldu.

Tempo, çalışanlarını geleceğe hazırlamak ve Türkiye'deki iş gücü dönüşümüne öncülük etmek hedefiyle Tempo Akademi'yi kurdu. Sadece kendi çalışanları değil diğer şirketlerde de görev alan kişilerin, dijitalleşme ve yapay zeka konularında dönüşümlerini tamamlaması için yazılım testçisi, yazılımcı, chatbot designer gibi alanlarda eğitim alacak.

Eğitimin sonunda çalışanlar, çağın gereksinimlerine uygun yeni beceriler ve yetkinlikler kazanırken, geleceğin meslekleri için iş gücü yaratılması amaçlanıyor. Çağrı merkezi sektöründe çalışanların yararlanabileceği eğitimlerin süresi 8 gün ile 3 ay arasında değişiyor.

KİŞİSEL DÖNÜŞÜM OKULU

Sektörün dönüştürülmesi hedefiyle başlayacak olan eğitimlerle 2025 yılı sonunda 5 bin kişiye ulaşılması planlandı. Akademiyi, 'kişisel dönüşüm okulu' olarak tanımlayan Tempo CEO'su Cemal Akar, "Temel prensibimiz değerlere göre yönetimdir. Akademiyi, çeviklik, yenilikçilik, sürekli gelişim ve tutku değerleri üzerine kurduk" dedi.

"KURUM VE KİŞİLER KENDİLERİNİ YENİDEN KEŞFETMELİ"

Teknolojinin ve insanın hızla değiştiği bir döneme geçildiğini söyleyen Akar, "Her kurum ve kişinin kendini yeniden keşfetmesi gerekiyor. Biz, teknolojinin çok hızlı ilerlediği, robotlaşma ve yapay zekanın çok hızlı bir şekilde devreye girdiği çağrı merkezi sektöründe çalışıyoruz. Dolayısıyla kendimizi daha hızlı keşfedip, yenilememiz gerekiyor. Çalışanlarımızın dönüşümlerine destek vermeliyiz. Çalışanlarımızı geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyoruz. Tempo Akademi'de, yazılım testçisi, yazılımcı, chatbot designer gibi konularda eğitimler vererek hem kendi çalışanlarımızı hem de aynı sektörde başka firmalarda görev yapan kişileri yeni mesleklere geleceğe hazırlamak için Tempo Akademi kuruldu" diye konuştu.

"Eğitimlerin ilk ayağının kişilerin kendi tutkularını bulmasına yardımcı olmak" diyen Akar, "Ardından teknik eğitimler olacak. 2019'un sonunda başlayan eğitimler kapsamında 100 mezun verildi. Çalışanlarımız, ISTQB standardında yazılım testçisi, chatbot designer olarak eğitim aldı" ifadelerini kullandı.

"VERİ TEMİZLEYİCİSİNE ÇOK İHTİYAÇ VAR"

Eğitimlerin süresinin 8 gün ile 3 ay arasında değiştiğini söyleyen Akar, "Veri temizleyicisi eğitimi 1 hafta sürüyor. Veri temizleyicisi çok ihtiyaç olan bir meslek. Şu anda birçok firmanın adres, telefon veri tabanları çok karışık. Bunların düzenlenmesi için çalışacak kişilere çok acil ihtiyaç var. Akademide çok hızlı bir eğitimle kişileri dönüştürebiliyoruz. Bu yıl içinde 300 çalışanımızı dönüştürmek istiyoruz. 2021'in sonunda bu rakamı bine çıkarmayı 2025 yılı itibariyle de 5 bin kişiyi dönüştürüp Türkiye'nin de ihtiyacı olan iş gücü alanına katılmanı hedefliyoruz" dedi.

"SEKTÖRDE İSTİHDAM KÜÇÜLMESİ BEKLEMİYORUM"

Çağrı merkezlerinde basit seviyedeki işlerde robotlaşmanın devreye girdiğini belirten Cemal Akar, "Bugün çağrı merkezlerinde yapılan işlerin yüzde 80'i basit seviye işlemlerdir. Bu işlerin robotlaşmaya dönmesi kaçınılmaz. Yapay zeka uygulamaları bizim sektörü hızlı bir şekilde etkiliyor. Sektörün istihdam küçülmesine gideceğini ihtimal vermiyorum. Ama geçmiş yıllarda yaşadığımız hızlı büyümenin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Robotlaşma ve yapay zekanın hem çalışana hem de müşteriye faydası var. Çünkü önündeki ekran ne kadar ona yardımcıysa ne kadar kolay ulaşabiliyorsa karşısındaki müşteriyi de o kadar memnun ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA