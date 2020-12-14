Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok

Dün Alanyaspor evinde oynadığı Beşiktaş maçını kazanarak liderliğini sürdürürken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. Basın mensupları lider takımın teknik direktörü Çağdaş Atan'a soru yöneltmezken, Atan bu duruma tepki gösterdi ve "Soru yok mu arkadaşlar? Bir daha basına da gerek yok bence" dedi.

Lige iddialı başlayan ve ilk 9 maçta aldığı 7 galibiyet 2 beraberlik ile liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor art arda aldığı yenilgilerin ardından Beşiktaş galibiyeti ile nefes aldı.

BEŞİKTAŞ RAKİP KALEDE ETKİLİ OLAMADI

Akdeniz ekibi maça etkili başlayan taraf olurken, 26'ncı dakikada Bakasetas penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi. Golden sonra baskısını artıran Beşiktaş ise aradığı pozisyonları üretemedi ve ilk yarı Alanyaspor'un üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Beşiktaş rakip kalede pozisyon üretmekte yine zorlandı. Bakasetas'ın 79'uncu dakikada attığı gol maçı büyük oranda bitirirken, siyah beyazlı takımın 90'ıncı dakikada attığı penaltı golü yeterli olmadı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren ve maç fazlası ile Galatasaray'ın 3 puan önüne geçen Alanyaspor'un çalıştırıcısı Çağdaş Atan maçın ardından basın toplantısına katıldı.

"BASINA DA GEREK YOK BENCE"

Maçla ilgili açıklamalarda bulunan Atan gazetecilerden soru bekledi fakat kendisine soru yöneltilmedi. Bu duruma tepki gösteren Atan, "Soru yok mu arkadaşlar? Bir daha basına da gerek yok bence" ifadelerini kullandı. Atan daha sonra toplantıyı bırakarak salondan ayrıldı.

12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Alanyaspor topladığı 26 puanla lider konumda bulunuyor.