Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok
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Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok

14.12.2020 09:08 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:27

Dün Alanyaspor evinde oynadığı Beşiktaş maçını kazanarak liderliğini sürdürürken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. Basın mensupları lider takımın teknik direktörü Çağdaş Atan'a soru yöneltmezken, Atan bu duruma tepki gösterdi ve "Soru yok mu arkadaşlar? Bir daha basına da gerek yok bence" dedi.

Lige iddialı başlayan ve ilk 9 maçta aldığı 7 galibiyet 2 beraberlik ile liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor art arda aldığı yenilgilerin ardından Beşiktaş galibiyeti ile nefes aldı.

BEŞİKTAŞ RAKİP KALEDE ETKİLİ OLAMADI

Akdeniz ekibi maça etkili başlayan taraf olurken, 26'ncı dakikada Bakasetas penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi. Golden sonra baskısını artıran Beşiktaş ise aradığı pozisyonları üretemedi ve ilk yarı Alanyaspor'un üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Beşiktaş rakip kalede pozisyon üretmekte yine zorlandı. Bakasetas'ın 79'uncu dakikada attığı gol maçı büyük oranda bitirirken, siyah beyazlı takımın 90'ıncı dakikada attığı penaltı golü yeterli olmadı.

Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren ve maç fazlası ile Galatasaray'ın 3 puan önüne geçen Alanyaspor'un çalıştırıcısı Çağdaş Atan maçın ardından basın toplantısına katıldı.

"BASINA DA GEREK YOK BENCE"

Maçla ilgili açıklamalarda bulunan Atan gazetecilerden soru bekledi fakat kendisine soru yöneltilmedi. Bu duruma tepki gösteren Atan, "Soru yok mu arkadaşlar? Bir daha basına da gerek yok bence" ifadelerini kullandı. Atan daha sonra toplantıyı bırakarak salondan ayrıldı.

12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Alanyaspor topladığı 26 puanla lider konumda bulunuyor.

Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok
Haber Yorumları (16)
FENERLİ: bir fenerbahçeli olarak, tebrikler alanya güzel oyun ile devam ediyorsunuz, 3 büyüklerden olmadığınız için soramıyorlar, Türkiyede futbol böyle maalesef.
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ARİF KARACA: ÇAĞDAŞ HOCA HAKLI. BİZİM SPOR MUHABİRLERİNİN AMACI MAÇ İZLEMEK DEĞİL, GEZMEYE GİDİYOR. ADAMLARIN LİDER KİM, LİDERİN MAÇI NASI GEÇTİ UMURLARINDA DEĞİL. NE KONUŞMALARI VEYA YAZMALARI GEREKTİĞİNİ ZATEN 2-3 GÜN ÖNCE BÜYÜK KULÜPLERDEN BRİFİNG ŞEKLİNDE ALMIŞLAR. RATİNG İÇİN SAÇLARINI DEĞİŞİK RENKLERDE BOYATIP, YEŞİLLİ KIRMIZILI GÖMLEK CEKET GİYİP BOYUNA BİR DE ALTIN ZİNCİR GAZİNO İŞLETMECİSİ GİBİ ŞOV YAPIYORLAR. TÜRK FUTBOLU ÇOK İYİ YOLDA, DEVAM.
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ARİF KARACA: KANALLARINDA TARTIŞILMIYOR. GÖZTEPE MAÇINDA ALANYASPOR''UN 3 NET PENALTISI VERİLMİYOR. İLKİNDE GÖZTEPELİ OYUNCU ELİNE ÇARPTIKTAN SONRA ELİNİ ÇEKİYOR, 2. DE SALİH RAKİBİ EKARTE ETTİĞİ HALDE RAKİP TOPA DEĞİL SALİH''E HAMLE YAPIYOR. 3. DE OFSATTAKİ TZVELLAS TOPA HİÇ HAREKETLENMİYOR, MÜDAHALE ETMİYOR, KALECİYİ ENGELLEMİYOR, GÖZTEPELİ OYUNCU SMAÇ VURUYOR. TV KALLARININ HİÇ BİRİSİ BUNU YORUMLAMIYOR, BELKİ GECE 2''DE 2-3 KELİME ETMİŞLERDİR. ÇAĞDAŞ HOCA NE DESE HAKLI BUSPOR YAZARLARI SEYAHATE GİDER GİBİ
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