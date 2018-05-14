BEREKET Emeklilik, c¸iftc¸ilerin ihtiyac¸larına o¨zel tasarlanan 'C¸iftc¸i Hayat Arkadas¸ı' ve 'Bereket Hayat Arkadas¸ı' Hayat Sigortası u¨ru¨nlerini 14 Mayıs Du¨nya C¸iftc¸iler Gu¨nu¨'nde tanıttı. Sigortanın test aşamasından geçtiğini ifade eden Genel Müdür Mahmut Güngör, 700 civarında acente vasıtasıyla çiftçilerin bundan yararlanabileceklerini söyledi.

Bereket Emeklilik, 14 Mayıs Du¨nya C¸iftc¸iler Gu¨nu¨'nde, c¸iftc¸ilerin ihtiyac¸larını go¨z o¨nu¨ne alarak ve onların hayatını kolaylas¸tırmak noktasından yola c¸ıkarak 'C¸iftc¸i Hayat Arkadas¸ı' Hayat Sigortası u¨ru¨nu¨nu¨ gelis¸tirdi. S¸irket, aynı zamanda bir digˆer hayat sigortası u¨ru¨nu¨ 'Bereket Hayat Arkadas¸ı' Hayat Sigortası'nı da mu¨s¸terilerinin hizmetine sundu. Katılım sigortacılıgˆı kurallarına uygun olarak hazırlanan u¨ru¨nler, ayrıca sagˆladıkları asistans hizmetleriyle de dikkat c¸ekiyor.

"NÜFUSUN YÜZDE 26'SI TARIMDAN BESLENİYOR"

Çiftçilerin tarımsal faaliyet yaşamında zaman zaman sorunlarla karşılaşabildiklerini anlatan Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, "Tarım, Türkiye için en stratejik sektörler arasında. Nüfusun yüzde 26'sı tarımsal sektörden besleniyor. Böyle zor bir sektör ve koşullarda çalışan emektarların 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Biz de tarımsal üretim sürecinin önündeki aksamaların önüne geçmek, oradaki riskleri bertaraf etmek, iş kaybının önlenmesi ve bazı riskleri teminat altına almaya yönelik iki tane ürün çıkardık. Biri çiftçiler, ikincisi de diğer vatandaşlar için" dedi.

Sigortanın akaryakıt indirimini de içerdiğini belirten Mahmut Güngör, "Sadece çiftçi için değil, akaryakıt günümüzün en önemli gider kalemlerinden bir tanesi. Böyle olunca bizim ürünümüz akaryakıt indirimini de içerdi. Bunun yanında traktör bakım paketi var. Çiftçinin vefatı durumunda satın alınan poliçenin limitine kadar teminat altına alınıyor. Onların dışında hastalık durumunda çiftçi için riskin teminatı söz konusu" diye konuştu. Sigortanın test aşamasından geçtiğini ifade eden Genel Müdür Mahmut Güngör, 700 civarında acente vasıtasıyla çiftçilerin bundan yararlanabileceklerini söyledi.

"TÜM ÇİFTÇİLERE KAPIMIZ AÇIK"

Çiftçilerin kredi çekerek tarımsal üretim sürecini devam ettirdiklerine dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı Somer Orhan ise "Çiftçiler, ürünlerini ekip biçme ve hasat döneminde maalesef krediye ihtiyaçları oluyor. Bunu zamanında ve yerinde kullanır verimli ve bereketli bir hasat dönemi geçirirlerse kredi öderken rahat ediyorlar. Biz 'ben çiftçiyim, çiftçilikle uğraşıyorum, ahırımda hayvan besliyorum, 15-20 dönüm buğday ekiyorum' diyen herkesi bekliyoruz. Elinde nasır, kafasında kasketi olan herkese kapımız açık, çiftçiler bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

'C¸iftc¸i Hayat Arkadas¸ı' ve 'Bereket Hayat Arkadas¸ı' Hayat Sigortasının sağladığı diğer avantajlar ise şöyle:

UZMAN DANIS¸MANLARDAN CANLI DESTEK

Sigortalının vefatı durumunda aile bireylerine toplu o¨deme yapan 'C¸iftc¸i Hayat Arkadas¸ı' Hayat Sigortası, sigortalının ailesinin taksit, fatura, mutfak, egˆitim u¨cretlerini kars¸ılamanın yanı sıra c¸iftc¸ilik giderlerini du¨s¸u¨nerek farklı teminat paketleri sunuyor. C¸iftc¸iler ic¸in o¨zel olarak hazırlanan u¨ru¨nu¨n fark yarattıgˆı bir digˆer nokta ise sagˆladıgˆı asistans hizmetleri. 'C¸iftc¸i Hayat Arkadas¸ı' Hayat Sigortası, sigortalının, uzman ve konusunda lisanslı danıs¸manlar ile telefon u¨zerinden alabilecegˆi Veteriner Destegˆi, Besicilik Teknikerligˆi Destegˆi ve Ziraat Mu¨hendisligˆi Destegˆi hizmetlerini de kapsıyor. Bunun yanında, u¨ru¨nle beraber sigortalıya sunulan Trakto¨r Bakım Paketi ile sigortalılar, garanti su¨resi dolmus¸ trakto¨rlere yapılacak yagˆ, yagˆ filtresi ve hava filtresi degˆis¸imi gibi is¸lemlerde yüzde 10'luk indirimden faydalanıyor.

ANLAS¸MALI I·STASYONLARDAN AKARYAKIT I·NDI·RI·MI·

'C¸iftc¸i Hayat Arkadas¸ı' Hayat Sigortası yaptıranlar, anlas¸malı olan istasyonlardan indirimli akaryakıt alabiliyor. Bunun yanında, arac¸ lastigˆinin patlaması, arac¸ aku¨su¨nu¨n ya da yakıtının bitmesi sonucu aracın yolda kalması durumunda sigortalı yılda bir defaya mahsus olarak u¨cretsiz c¸ekici hizmetinden yararlanabiliyor. U¨ru¨n ile beraber verilen Dis¸ Paketi ise, anlas¸malı kurumlarda yılda bir defaya mahsus olmak u¨zere dis¸ hekimi muayenesi, dis¸ tas¸ı temizligˆi, dis¸ ro¨ntgen filmi hizmetlerinden u¨cretsiz faydalanılmasını sagˆlıyor.

'BEREKET HAYAT ARKADAS¸I' HAYAT SI·GORTASI

Bereket Emeklilik 'in sundugˆu bir digˆer u¨ru¨n de 'Bereket Hayat Arkadas¸ı' Hayat Sigortası oldu. Sigortalının hem kendisini hem de ailesini beklenmedik risklere kars¸ı gu¨vence altına alan u¨ru¨n, bordrolu ve o¨zel sekto¨r c¸alıs¸anı sigortalının is¸siz kalması durumunda maksimum 6 ay olmak u¨zere, is¸sizlik durumu sona erene kadar teminatta belirtilen tutar kadar is¸sizlik o¨demesi sagˆlıyor. Sigortalının bu su¨rede is¸ bulması durumunda egˆer yeni is¸te alınan maas¸ bir o¨nceki is¸ten yüzde 20 ya da daha du¨s¸u¨kse, aylık maksimum 2 bin liraya kadar her yıl en fazla 6 ay olmak u¨zere maas¸ farkı o¨demesi yapıyor.

Prim o¨demelerinde vergi avantajı sunan 'Bereket Hayat Arkadas¸ı' Hayat Sigortası da c¸ok sayıda asistans hizmetiyle beraber geliyor. Anlas¸malı sagˆlık kurumlarında indirim, dis¸ paketi, diyetisyen ve psikolojik danıs¸manlık hizmetlerinin yanında, anlas¸malı istasyonlarda akaryakıt indirimi, spor salonları ve otel konaklamalarında indirim bulunuyor. Sigortalının aracının yolda kalması durumunda c¸ekici hizmeti, oto bakım indirimleri, vale, arac¸ kiralama, taksi ve seyahat asistans hizmetleri de paket ic¸inde bulunuyor.

(-GÖRÜNTÜ) - İstanbul