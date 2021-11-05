"Buzun satrancı"nda tesisleşerek spor turizmine katkı sağlanması hedefleniyor

ANTALYA (AA) - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Antalya, Ankara ve İstanbul'a yapılması için girişimlerde bulundukları curling tesisleri ile spor turizmine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıllık federasyon olduklarını, daha önce faaliyetlerin Türkiye Buz Pateni Federasyonu çatısı altında yürütüldüğünü anımsattı.

Curlingin her yaşa hitap eden bir spor branşı olduğunu aktaran Şebin, bedensel ve işitme engelliler dahil gönül veren herkesin bunu oynayabileceğini belirtti.

Şebin, curlingin "buzun satrancı" olarak bilindiğini anlatarak, "125 kulüp, bini aşkın sporcumuz var. 350'ye yakın hakem ve 300'e yakın antrenörümüz var. Amacımız, bu sporu sadece Erzurum'da yapmak değil, Türkiye geneline yaymak. Bu da spor tesisleriyle olacak. Bu tesisleri yapmayı başardığımız anda da dünyayla çok daha iyi bir şekilde, geniş sporcu havuzuyla daha iyi mücadele etme imkanı sağlamış olacağız." diye konuştu.

Curling salonlarının kurulmasıyla ilgili projelerini anlatan Şebin, şöyle devam etti:

"Bu sporun Türkiye'de oynanması daha yeni yeni başladı ama hızlı bir şekilde gidiyor. Curling salonu olimpik ölçülerde sadece Erzurum'da var. Kulüp olarak yaklaşık 18 ilde curling takımları var, sporcuları var. Tesisler yapıldıktan sonra bu yaygınlaşacak. Projelerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduk. Onlardan yatırım bekliyoruz. Devletimizin bir tesis yatırım planlaması var, bunu bekliyoruz. Özellikle Ankara, Antalya ve İstanbul'da curling tesisleri yapılmasını çok istiyoruz. Antalya'da yapılacak tesisi spor turizmi noktasında çok istiyoruz. 'Antalya'da neden istiyorsunuz' diyecekler, spor turizmi açısından dünyada bu branşı yapan ülkeler Kuzey Avrupa ve soğuk ülkeler. Dolayısıyla bunu 12 aya yaymak istiyorlar. Bunu 12 aya yayarken de sadece müsabaka değil, eğitim ve birçok faaliyetler oluyor. Bunların hepsi için en doğru yerin Türkiye olduğu ve 12 ay boyunca Türkiye'de hem eğitimleri hem de uluslararası müsabakaları yapmak istedikleriyle ilgili talepler var."

"Dünyanın en iyi curling oynayan ülkeleri arasına girebiliriz"

Floor curlingin festival havasında gerçekleşen bir branş olduğunu, curlingin ise olimpik bir spor olduğunu anımsatan Kenan Şebin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Curling kış olimpiyatlarında yapılıyor. En fazla tutulan ve en çok seyircisi olan branş. Erzurum'da olimpiyat ön eleme müsabakaları yaptık. Türkiye dahil yaklaşık 23 ülke ve 300 sporcu katıldı. Türkiye olarak kadın, erkek ve karışık çiftler kategorilerinde 3 takımla katıldık. Karışık çiftler ve kadınlarda olimpiyat ön elemesini geçtik. Aralıkta Hollanda'da son bir eleme olacak. Orada da karışık çiftlerde ilk 2, kadınlarda da ilk 3'e girdikten sonra inşallah 2022 yılında Çin'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nda yarışma hakkı elde edeceğiz. Bu görülmemiş bir başarı olacak. Zor ama hiçbir şey imkansız değil."

Şebin, olimpiyat hedefleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Dünyada bu olimpiyata katılan 7-8 ülke şu an belli. Onlar dünyanın en iyi ülkeleri ve bunlar curlingi uzun zamandır yapıyorlar. Bazı ülkelerle başa baş mücadele edebiliyoruz ama bazılarına yetişmemize biraz daha zaman var. Bizim ilk hedefimiz olimpiyatlara katılmak. Katılmamız bu sporda dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girmemiz demek. Bunu başardıktan sonra önümüzdeki yıllarda, bahsettiğim şehirlerde yapılacak tesisler çoğaldıktan sonra, 10 yıl içerisinde dünyanın en iyi curling oynayan ülkeleri arasına girebiliriz."