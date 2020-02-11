11.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:21

Samsun'un İlkadım ilçesinde ana sınıfı ve ilkokul 1 ile 4 arasında eğitim gören 28 bin 500 öğrenciyi kapsayan 'Buza İlkadım' projesi başladı.



İlkadım Kaymakamlığı, İlkadım İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Buza İlkadım' projesi İlkadım Buz Sporları Salonunda başladı. Proje İlkadım ilçesi ana sınıflarında eğitim gören 6 yaş grubu öğrenciler ve 1-4 arası ilkokulda eğitim gören öğrencilerin tümünü kapsıyor. Bu çerçevede İlkadım ilçesinde 28 bin 500 kişi eğitim görüyor. Projeni amacı ise bu öğrencilerin tamamını buz sporları ile tanıştırmak.



"Çocuklara buz sporlarını anlatmak ve buzu sevdirmek istiyoruz"



Proje hakkında bilgi veren İlkadım Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Murat Turan, "Buradaki temel amacımız Samsun'da ve Karadeniz'de tek olan buz sporları salonunu tanıtmaktır. Çocuklara buz sporlarını anlatmak ve buzu sevdirmek istiyoruz. Bu eğitimin sonunda da çocuklarımızı buz sporlarındaki branşlara yönlendirmektir. Öğrencilerimiz okul servisleriyle tesisimize gelmekteler. Eğitmenlerimiz ve yardımcı personellerimiz burada çocuklarımızı karşılıyorlar. Ders için gerekli kıyafet ve donanımı giydiriyorlar. Öncelikle güvenlik ön planda. Bu esnada bir sağlık görevlimiz eğitim sürecinde hazır bulunacak. Buzla ilgili uygulamalı ve teorik eğitimleri öğrencilerimiz alacaktır. Bu temel eğitimler sonucunda 1 öğrenci en az 4 eğitim aşamasından geçecek. Sonrasında bu çocuklarımız buz pateni, buz hokeyi, hız pateni ve körling branşlarına yönlendirmeleri sağlanacaktır. Bu sporların bu projeyle hem tanıtılması hem de ileriye dönük milli sporcu yetiştirilmesi anlamında bir taban oluşturmak amacımızdır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA