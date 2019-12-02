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“Büyüme istihdam yaratan nitelikte olmalı”

Türkiye'nin 2020 yılının toparlanmanın hissedileceği ve büyüme patikasına geçiş yılı olacağını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, önem verilmesi gereken konunun büyümenin kalitesi olduğunu ve istihdam yaratan nitelikte olması gerektiğini kaydetti.

02.12.2019 07:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 07:55
“Büyüme istihdam yaratan nitelikte olmalı”

'nin 2020 yılının toparlanmanın hissedileceği ve büyüme patikasına geçiş yılı olacağını belirten Genel Başkan Yardımcısı , önem verilmesi gereken konunun büyümenin kalitesi olduğunu ve istihdam yaratan nitelikte olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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