BÜYÜKŞEHİR SPORCUSU KEYDA NUR ÇOLAK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Trabzon TOHM sporcusu Keyda Nur Çolak, Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Trabzon TOHM sporcusu Keyda Nur Çolak, Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç sporcu, 21 yaş altı katada finalde İtalyan rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

BAŞKAN ZORLUOĞLU TEBRİK ETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu sporcuları Keyda Nur Çolak'ın Avrupa Şampiyonu olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şampiyon sporcuyu tebrik etti. Trabzon'da sporun gelişmesi için özel gayret gösterdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Göreve geldiğimizde ilk olarak Büyükşehir Belediyespor bünyesinde var olan spor dallarını destekledik. Hentbol takımımız Süper Lig'e çıktı. Bireysel sporcularımıza da çok önem veriyoruz. Trabzon'da yetişen, başarılı olan ya da olması yüksek potansiyele sahip sporcularımızı kendi bünyemizde barındırmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Sporcumuz Keyda Nur kızımızın da karatede büyük bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu ve değerli hocamız Hasan Kılıç'ı özverili çalışmalarından ve başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Kendi değerlerimize sahip çıkmaya ve onlara kol kanat germeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK

Trabzon'da İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıfta 'Yiyecek İçecek Hizmetleri' alanında eğitim gören Keyda Nur Çolak, 10 yaşında annesinin yönlendirmesiyle kendisini savunmak amacıyla karate sporuna başladı. Genç sporcu, Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü çatısı altında başladığı antrenmanlarda, son 3 yılda biri balkan olmak üzere üst üste 2 kez 21 Yaş Altı Genç Bayanlar Ferdi Kata Avrupa Şampiyonu oldu. Keyda Nur Çolak ilerleyen yıllarda karate branşında dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor.

TARİH : 21. 08. 2021

Kaynak: Habermetre