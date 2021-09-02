Büyükşehir sporcuları milli takımda
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Büyükşehir sporcuları milli takımda

Büyükşehir sporcuları milli takımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Branş sporcularından Eren Ulusakarya, Hatice Söğüt ve Metehan Zabir, masa tenisi milli takımına seçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Branş sporcularından Eren Ulusakarya, Hatice Söğüt ve Metehan Zabir, masa tenisi milli takımına seçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları deneyimli antrenörleriyle katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuva ve müsabakalarda 400'e yakını altın olmak üzere binin üzerinde madalya, 100'e yakın kupa ve onlarca ulusal ve uluslararası başarıyla Muğla'yı gururlandırmayı sürdürüyor. Büyükşehir sporcuları bir çok dalda milli takıma seçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Branş sporcularından Eren Ulusakarya, Hatice Söğüt ve Metehan Zabir masa tenisi milli takımına seçildi. Konya'da gerçekleştirilen masa tenisi milli takım seçmelerinde kategorisinde Eren Ulusakarya Türkiye dördüncüsü olurken, Hatice Söğüt Türkiye altıncısı ve Metehan Zabir Türkiye sekizincisi oldu.

Küçükler Milli Takım Seçmeleri sonucuna göre Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Adana'da gerçekleştirilen Milli Takım Temel Eğitim Kampı'na davet edildi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından İzmir, Tokat ve Adana'da illerinde 72 sporcu ve 15 antrenör' ün katılımıyla altyapıdaki sporcularımızın gelişimi için kamp gerçekleştiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Furkan Mete Yiğit'in Milli Takım Kampında görevli antrenör olarak davet edildiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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