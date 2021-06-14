Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı

Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Ulusal Egemenlik Kupası TSP-2 yarışması düzenledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Ulusal Egemenlik Kupası TSP-2 yarışması düzenledi. Yarışmaya Türkiye genelinden 76 kulüpten 319 sporcu katıldı.

Birçok farklı kategoride düzenlenen 2021 Ulusal Egemenlik Kupası okçuluk yarışmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı önemli başarı elde etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı bünyesinde yaışmaya katılan sporcular faklı branşlarda 12 madalya kazandı.

Ejder Sözen'in antrenörlüğünü yaptığı Büyükşehir Belediyesi Okçuluk takımında yer alan Hazal Burun, yıldızlar kategorisinde bronz madalya, Songül Lök, büyüklerde gümüş, gençlerde bronz madalya, Emircan Haney büyüklerde altın, gençlerde bronz madalya kazandı. Sevda Yaka, Hazal Burun ve Songül Lök'ten oluşan genç kız takımı gümüş madalya Emircan ve Songül'den oluşan karışık takım gençlerde altın madalya, büyüklerde bronz madalya kazandılar. Yarışmada Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı toplamda 12 madalya kazandı. - MUĞLA

Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı
Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı
Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı
Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı
Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Fatih Terim Yiğit Şardan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 15:04:09. #1.13#

title