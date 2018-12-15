Büyükşehir Meclisinden Esnafa Vergi İndirimi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3. Etap Raylı Sistem inşaatı nedeniyle işleri etkilenen güzergah üzerindeki

esnafın 2019 yılı ilan reklam vergilerinde yüzde 80

indirime gidildiğini bildirdi.

Türel, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclisinde alınan kararla Varsak Depolama Alanı ve Otogar Kavşağı arasındaki 3. Etap Raylı Sistem proje güzergahında yer alan esnafın 2019 yılı ilan reklam vergilerinde indire gidildiğini belirtti.

Mecliste reklam vergilerinin Maliye Bakanlığının belirleyeceği en alt limitten alınması yönünde teklif getirdiklerini bu rakamın da yüzde 80'lik bir indirimi ön gördüğünü kaydeden Türel, Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Reşat Oktay'a da "Türel, imar revizyonunda bölge halkının

menfaatlerini koruyacaktır" yönündeki açıklamalarından dolayı teşekkür etti.