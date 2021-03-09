Büyükşehir kano sporcusu, 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampına katılacak
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Büyükşehir kano sporcusu, 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampına katılacak

09.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:31
Büyükşehir kano sporcusu, 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampına katılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı sporcusu, Adana'da Durgunsu Kano Olimpik Takım ve Milli Takım yarışlarının ardından 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampına katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı sporcusu, Adana'da Durgunsu Kano Olimpik Takım ve Milli Takım yarışlarının ardından 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampına katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı 5-7 Mart tarihlerinde Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Takım ve Milli Takım seçme yarışlarına katıldı. Yarışların ardından Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mustafa Özmen, 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampına katılmaya hak kazandı. Ayrıca Baran Demir ile İdris Şentürk ise U-23 ve Genç Milli Takım kampına seçildi. Adana'da düzenlenen yarışlarda Büyükşehir Belediyesi sporcuları kürsünün sahibi oldu. Büyük erkekler kategorisi bin metre ve 500 metrede Mustafa Özmen 1'inci oldu. 200 metre U-23 yarışlarında Baran Demir ilk sırayı alırken, bin metre genç erkeklerde ise İdris Şentürk 3'üncülüğü elde etti. Komuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Kano Takımımızın tüm sporcu ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Büyükşehir kano sporcusu, 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampına katılacak
Büyükşehir kano sporcusu, 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampına katılacak
Büyükşehir kano sporcusu, 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampına katılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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