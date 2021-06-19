Büyükşehir'in Müzisyenlere Desteği Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'in Müzisyenlere Desteği Devam Ediyor

Büyükşehir'in Müzisyenlere Desteği Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin düzenlediği sosyal mesafeli konserler devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin düzenlediği sosyal mesafeli konserler devam ediyor. Pandemi döneminde oldukça zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak amacıyla başlatılan konser etkinlikleri Halkkent'te de kurulan sahne ile 4 noktaya taşındı.

Halkkent'ten de müzik sesleri yükseldi Marina Akustik Sahne, Atatürk Parkı Park Kafe Yanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bakkal Kafe yanına ek olarak Toroslar Halkkent Turgut Özal Bulvarı'na kurulan sahneler sayesinde Toroslar'dan da müzik sesleri yükseldi. Halkkent'te kurulan sahnede ilk olarak Grup Sibemol, Grup Divane ve Fasıl 33 performanslarını sergiledi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen konserler sayesinde müzisyenler pandeminin getirdiği ekonomik zorluğu bir nebze de olsa atarken vatandaşlar da keyifli vakit geçiriyor.

Konserler devam edecek, müzisyenlere destek sürecek

19 Haziran'da Marina Akustik Sahne'de 17: 00'de Zaferenofficial, 18. 30'da Grup Balaban, 20. 00'de AG Band, Büyükşehir Belediyesi Bakkal Kafe yanında (uçak maketi civarı) 17: 00'de Grup Arpej, 18. 30'da Esrarengiz ve 20. 00'de Sanat Sokağı sahne alacak.

Atatürk Parkı Park Kafe yanında kurulacak sahnede 16. 30'da Grup Mango, 18. 00'de Grup Flash, 19. 30'da Grup Şafak, Halkkent Turgut Özal Bulvarı üzeri Devlet Parkı'na kurulacak sahnede 16: 30'da Kırık Sazlar, 18: 00'de Güneş Korosu, 19: 30'da Demir & Orkestrası şarkılarını seslendirecek.

Yayın Tarihi: 19. 6. 2021 09: 41: 10

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Gareth Bale Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir'in Müzisyenlere Desteği Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 10:39:59. #1.14#

title