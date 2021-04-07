Büyükşehir'den 5 İlçeye Tarım Müdürlüğü Binası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den 5 İlçeye Tarım Müdürlüğü Binası

Bültenler - Haberler | Güncel
Büyükşehir'den 5 İlçeye Tarım Müdürlüğü Binası

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın, Halkapınar, Derbent, Güneysınır ve Sarayönü ilçelerinde ilçe tarım müdürlüğü binaları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından beş ilçeye tarım müdürlüğü binası kazandırılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın'da yapımı devam eden ilçe tarım müdürlüğü binasında incelemeler gerçekleştirdi.

Ilgın ile birlikte Halkapınar, Derbent, Güneysınır ve Sarayönü ilçelerine de tarım müdürlüğü binaları inşa ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "İlçe tarım müdürlüklerimiz özellikle çiftçilerimizin çok yoğun olarak kullandığı ve ilçelerimizde artık standartlarını yitirmiş binalardı. Yapmış olduğumuz protokolle 5 ilçemizde, ilçe tarım müdürlüğü binaları inşa ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Büyükşehir olarak tarımsal destekler, sulama yatırımları ve eğitimlerle çiftçimize ve üreticimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Altay ayrıca KOP İdaresi desteğiyle yine Ilgın'a kazandırılan ve yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kapalı Hayvan Pazarı alanını da inceledi. KOP idaresi ile birlikte ilçelerin kalkınması için önemli projeler yürüttüklerini belirten Başkan Altay, Kapalı Hayvan Pazarı'nın Ilgın için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Türker Ertürk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Dilan Çıtak Ahmet Kural İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den 5 İlçeye Tarım Müdürlüğü Binası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:26:17. #1.16#
title