Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere verdiği destekten yaralanan kadın üretici sayısı arttı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) yerli üretimi teşvik ve kent ekonomisini canlandırmak için çiftçilere verdiği destekten faydalanan kadın üretici sayısının arttığı belirtildi.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) yerli üretimi teşvik ve kent ekonomisini canlandırmak için çiftçilere verdiği destekten faydalanan kadın üretici sayısının arttığı belirtildi.

ABB'den yapılan açıklamada, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca 33 bini aşkın çiftçiye sebze fidesi, mercimek tohumu, nohut tohumu, yem bitkisi tohumu, buğday tohumu ve arpa tohumu desteğinde bulunulduğu kaydedildi.

Sebze fidesi desteğinden 5 bin 433, mercimek tohumu desteğinden 675, nohut tohumu desteğinden 5 bin 945, yem bitkisi tohumu desteğinden 3 bin 58, buğday tohumu desteğinden 11 bin 586 ve arpa tohumu desteğinden 6 bin 321 çiftçinin yararlandığı belirtilen açıklamada, desteklerin bu yıl da devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, hayvan yetiştiriciliği yapan kadın üreticilere de mısır silajı desteğinde bulunmak üzere başvuruların alınmaya başlandığı ifade edildi. Bu kapsamda yapılan tarımsal desteklerden yaralanan kadın çiftçi sayısının her geçen gün arttığı kaydedildi.