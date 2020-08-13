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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Fenerbahçe'ye
13.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:54

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Test sonucu pozitif çıkan oyuncu ve teknik ekip çalışanının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe."

Kaynak: AA

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