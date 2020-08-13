Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Test sonucu pozitif çıkan oyuncu ve teknik ekip çalışanının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe." Kaynak: AA