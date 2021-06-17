Büyükşehir Belediye Erzurumspor başkanlığına Ömer Düzgün yeniden seçildi Açıklaması

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da mevcut başkan Ömer Düzgün tekrar başkanlığa seçildi.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da mevcut başkan Ömer Düzgün tekrar başkanlığa seçildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kulübün 265 delegesinden 223 kişinin oy kullandığı kongrede tek aday olarak katılan mevcut başkan Ömer Düzgün, 223 oyun tamamını alarak başkanlığa getirildi.

Ömer Düzgün, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllar yöneticilik yaptığını, sonrasında kulüp başkanı olarak Erzurum'a hizmet ettiğini söyledi.

Yeniden kulüp başkanı olmak için liste sunduklarını belirten Düzgün, "Onursal başkanımız sayın Mehmet Sekmen bey, şehrimizin saygı değer büyüklerinin teveccühleriyle bu şehirde doğan biri olarak en büyük markamız Erzurumspor'a hizmet etmek için yaptığımız listemizle sizlerin karşınızdayız." dedi.

Düzgün, daha önce tekrar aday olmayacağına ilişkin açıklama yaptığını anımsatarak, "Daha önce çıktığım programlarda aday olmayacağımı açıklamıştım. Aday olacak arkadaşlarımızın önünü açmak için bu kararı almıştım ama bugün de maalesef başka bir listemiz olmadı. Fiili olarak hiç kimse divan başkanlığına listesini vermedi. Geçen sezonun ortasında Hüseyin Üneş başkanımız ve arkadaşları yönetimi bıraktığında takıma sahip çıkmak için bu görevi üstlenmiştik. Şimdi de aynı sahiplenme duyusuyla bu görevi üstlenmekteyiz." diye konuştu.

Herkesin kentin ruhuna göre davranması gerektiğini ifade eden Düzgün, şöyle konuştu:

"Ruhunda şampiyonluk olan kıymetlimiz Erzurumspor'umuzu yeniden Süper Lig'e çıkarmak, büyük Erzurumspor taraftarına layık olmak üzere yeniden sizlerin desteğinize ihtiyaç duymaktayız. Oluşturulmak istenen kargaşa ve kaos ortamına müsaade etmeden, sağ duyulu şekilde birbirimize saygı duyup Erzurumlulara yakışır şekilde davranmak hepimizin boynunun borcudur."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bugüne kadar görev yapmış herkese teşekkürlerini ileten Düzgün, "Bu sevginin ve ilginin bugünlere taşınmasındaki en büyük pay sahibi olan sevenlerimize ve taraftarlarımıza da minnetlerimi sunuyorum. Bundan sonra çıkacağımız ilk Süper Lig'de de kalıcı olmak adına hep birlikte elimizi taşın altına koyarak lige devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde hangi düşünce yapısında, hangi ekonomik seviyede olursa olsun bu takıma sevgi ve ilgi duyanların bundan sonra da aynı sevgi ve ilgiyle hareket etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Düzgün, kulübün borcunun güncellendiğini anlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Divanda açıklanan borç miktarına karşılık ben hiç bir şekilde soru işaretine mahal vermek istemiyorum. Önceki konuşmalarımda kulübün borcunu 56 milyon lira olarak hep söyledim, öyleydi zaten. Fakat o gün ki döviz kuru ile bugün ki döviz kuru arasındaki fark ve üç gün önce bir futbolcunun sonuçlanan dosyası da eklenince kulüp borcumuz 67 milyon Türk lirası oldu. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu