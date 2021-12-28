Büyükşehir, Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15. 12. 2021 tarihli 107873 sayılı kararı doğrultusunda Manisa ilinde yetişen ve uluslararası müsabakalarda madalya kazanan Mert Şişmanlar, Hilal Öztürk, Sudenaz Karataş ve Sude Gündüz'ü altınla ödüllendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası müsabakalarda derece alan sporcuları ödüllendirdi. Encümen Salonu'nda gerçekleşen programa Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, milli judocular Mert Şişmanlar, Hilal Öztürk, milli kick boksçular Sude Gündüz ve Sudenaz Karataş ile sporcuların antrenörleri katıldı.

Başarılarınızla Gurur Duyuyoruz

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa'da yetişen ve ülkemizi uluslararası platformlarda başarı ile temsil eden; derece alan sporcuları ödüllendirmek istediklerini ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde buna istinaden bir karar aldıklarını söyledi. Kararın ilk kez törende yer alan dört sporcu ile uygulandığını belirten Güzgülü, "İnşallah sporcularımız daha birçok kez Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarı alırlar, bizler de onları bu şekilde ödüllendiririz" dedi ve başarı dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, al bayrağımızı Avrupa'da dalgalandıran sporcularımızla gurur duyduklarını belirterek; milli sporcularımızı tebrik etti.

Hediyeleri Takdim Edildi

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, milli sporcularımıza ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program son buldu.

Milli Sporcuların Başarıları

Macaristan Budapeşte'de düzenlenen Judo 23 Yaş Altı Avrupa Ferdi ve Takım Şampiyonasında Hilal Öztürk +78 kiloda Avrupa üçüncüsü, Mert Şişmanlar -100 kiloda Avrupa üçüncüsü; Karadağ Budva'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonasında Sudenaz Karataş +70 kiloda Kick Light Avrupa üçüncüsü, Sude Gündüz 56 kiloda Full Contact Avrupa üçüncüsü oldu.

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