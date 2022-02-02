Büyüklerden beklerken Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de izleyeceğiz - Haberler Spor
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Büyüklerden beklerken Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de izleyeceğiz

Haberler.com - Spor
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Forvet arayışındaki Antalyaspor hedefi tam 12'den vurdu. Akdeniz ekibi, dünyaca ünlü golcü Luiz Adriano ile her konuda anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in gediklisi Antalyaspor yine ses getirecek bir transfere imza attı. Daha önce Eto'o, Nasri ve Menez gibi yıldızlarla gövde gösterisi yapan Akdeniz ekibi, şimdi de Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı.

Büyüklerden beklerken Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de izleyeceğiz

HER KONUDA ANLAŞILDI

34 yaşındaki golcünün bonservis ücreti yok. Her konuda anlaşmaya varıldı. Adriano'nun mukavelesinin 1+1 yıllık olduğu konuşuluyor.

Büyüklerden beklerken Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de izleyeceğiz

SHAKHTAR'DA RESİTAL

Luiz Adriano Shakhtar, Milan, S.Moskova ve Palmeiras formaları giydi. Shakhtar'da Lucescu döneminde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi oldu. Brezilya Milli Takımı'nda Neymar'ın forvetteki partneri oldu.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Luiz Adriano, Antalyaspor, Spor, Haber

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