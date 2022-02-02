Büyüklerden beklerken Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de izleyeceğiz
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Forvet arayışındaki Antalyaspor hedefi tam 12'den vurdu. Akdeniz ekibi, dünyaca ünlü golcü Luiz Adriano ile her konuda anlaşmaya vardı.
Süper Lig'in gediklisi Antalyaspor yine ses getirecek bir transfere imza attı. Daha önce Eto'o, Nasri ve Menez gibi yıldızlarla gövde gösterisi yapan Akdeniz ekibi, şimdi de Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı.
HER KONUDA ANLAŞILDI
34 yaşındaki golcünün bonservis ücreti yok. Her konuda anlaşmaya varıldı. Adriano'nun mukavelesinin 1+1 yıllık olduğu konuşuluyor.
SHAKHTAR'DA RESİTAL
Luiz Adriano Shakhtar, Milan, S.Moskova ve Palmeiras formaları giydi. Shakhtar'da Lucescu döneminde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi oldu. Brezilya Milli Takımı'nda Neymar'ın forvetteki partneri oldu.
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