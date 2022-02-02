Büyüklerden beklerken Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de izleyeceğiz

Süper Lig'in gediklisi Antalyaspor yine ses getirecek bir transfere imza attı. Daha önce Eto'o, Nasri ve Menez gibi yıldızlarla gövde gösterisi yapan Akdeniz ekibi, şimdi de Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı.

HER KONUDA ANLAŞILDI

34 yaşındaki golcünün bonservis ücreti yok. Her konuda anlaşmaya varıldı. Adriano'nun mukavelesinin 1+1 yıllık olduğu konuşuluyor.

SHAKHTAR'DA RESİTAL

Luiz Adriano Shakhtar, Milan, S.Moskova ve Palmeiras formaları giydi. Shakhtar'da Lucescu döneminde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi oldu. Brezilya Milli Takımı'nda Neymar'ın forvetteki partneri oldu.

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