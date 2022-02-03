Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

AA, Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

Çorum'da gerçekleştirilecek Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak.

ÇORUM (AA) - Çorum'da gerçekleştirilecek Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tevfik Kış Spor Salonu'nda 6 Şubat'a kadar gerçekleştirilecek şampiyonaya 45 ilden 148'i kadın 358 sporcu katılacak.

Şampiyonanın Çorum'da yapılan teknik kurul toplantısına, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Federasyon As Başkanı Taner Sağır, Bayanlar Teknik Kurul Başkanı Ferhat Coşkun, Erkekler Teknik Kurul Başkanı Mücahit Yağcı, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Cahit Oğuzkan ve Federasyon Genel Sekreteri Erol Gül katıldı.

Şampiyonanın açılış seremonisi yarın saat 14.30'da yapılacak. İlk müsabakalar ise kadınlarda 45, 49, 55, 59 ve 64 kilogram, erkeklerde ise 55, 61, 67 ve 73 kilogram kategorilerinde başlayacak.

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

AA / Fatih Çakmak - Spor

Talat Ünlü, Türkiye, Halter, Çorum, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title