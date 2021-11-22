Büyükçekmece'de tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı - Haberler
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Büyükçekmece'de tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de seyir halindeki tırın üst geçide çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de seyir halindeki tırın üst geçide çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Engin K.'nin kullandığı tırın açılan dorsesi D-100 kara yolu Edirne istikameti Mimaroba mevkisindeki üst geçide çarptı.

Kimsenin yara almadığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükçekmece'de tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı

Büyükçekmece'de tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı

Büyükçekmece'de tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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