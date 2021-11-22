Büyükçekmece'de tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Büyükçekmece'de seyir halindeki tırın üst geçide çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de seyir halindeki tırın üst geçide çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, Engin K.'nin kullandığı tırın açılan dorsesi D-100 kara yolu Edirne istikameti Mimaroba mevkisindeki üst geçide çarptı.
Kimsenin yara almadığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.