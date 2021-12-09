Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Muratçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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