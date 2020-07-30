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Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada'da test sürüşleri tamamlanan 4 ve 14 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model olan elektrikli araçlar, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Seferlerine başlayan elektrikli araçlar havadan görüntülendi.

Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
30.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:11

Büyükada'da atlı faytonların kaldırılmasıyla birlikte faaliyete geçirilen elektrikli araçların test sürüşleri tamamlandı. 14 kişilik ve 4 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model halinde hizmet verecek olan elektrikli araçlar bugün resmi olarak seferlerine başladı. Elektrikli araçların yolcu taşıyacağı güzergaha ise şeritler çizilerek dubalar yerleştirilmişti. Dubalar kaldırılarak yerine hız kesici kasisler yerleştirildi. Ayrıca yol boyunca şeritler içindeki yolu elektrikli araç ve bisikletlilerin kullanabileceğini belirten tabelalar konuldu. Yan taraflarında koruma korkulukları bulunan araçlarda yolcular ada manzarasını izleyerek yolculuk yapabilme fırsatı bulacak. 40 elektrikli araç, Büyükada'da hizmet vermeye başlarken, diğer adalarda ise araçların ilerleyen süreçlerde faaliyete başlayacağı öğrenildi.

Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı

"DENEME SÜRECİ OLARAK GÖRÜLMELİ"

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Aslında mükemmel yürümüş bir süreç değil. Çünkü bu süreç belirli koşulların zorlamasıyla oluşmuş bir süreç. Ulaşım araçları faytonlardı fakat bir hastalık sürecinden sonra yeni bir safhaya geçmek durumunda kaldık. Adalar yaya öncelikli bir alan. Adalarımıza gelmiş olan ulaşım araçlarımızı resmen başlatmış oluyoruz. Daha çok deneme süreci gibi görülmesi gerekiyor. Eksikleri ve hataları bu süreçte göreceğiz. Taksiler de bayramdan sonra harekete geçecek. 40 araçla başlıyoruz" dedi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK"

Ada sakinlerinden Hasan Serdaroğlu, ada halkı olarak son derece mutlu olduklarını söyleyerek, "Dört gözle bekliyorduk. Birtakım aksaklıklar oldu ama neticede bu aksaklıklar giderildi. Ada halkı daha temiz bir ada görmeye başladı. Ada haklı olarak mutluyuz, her gün biraz daha güzel olacak. Elektrikli araçlarda sosyal mesafe kuralı önlemleri alınmış, emniyet kemerleri kişiye özel, her türlü önlem alınmış durumda. Her tarafı açık ve etrafı izleyebiliyoruz ve oldukça konforlu" diye konuştu.

Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı

BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

Öte yandan, BA-1 koduyla çalışacak Büyükada hattı Çarşı-Tepeköy-Kadıyoran güzergahında, BA-2 kodlu hat Çarşı-Maden-Nizam güzergahında, BA-3 kodlu hat Lunapark Meydanı-Büyüktur güzergahında görev yapacak. HA-1 hattı, Heybeliada'da Çarşı-Akçakoca-İtfaiye güzergahında, HA-2 hattı Çarşı-Çamlimanı güzergahında çalışacak. BU-1 hattı Burgazada'da Çarşı-Kalpazankaya güzergahında çalışacak. Adalar'da kullanılacak olan araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlenmişti. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak. Elektrikli araçların Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacağı öğrenildi. Öte yandan, seferlerine başlayan elektrikli araçlar drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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