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Büyük kavuşma yakın mı? Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan resmi cevap geldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Peş peşe ikinci kez Libertadores'i kazanan Felipe Melo, kupa töreninde 2 yıl daha futbol oynayacağını, teklif beklediğini duyurdu. Ancak Galatasaray, resmi açıklama ile 38 yaşındaki Melo'ya kapıları kapattı.

Palmeiras'la Güney Amerika'nın en büyük kupası Libertadores'i kazanan 38 yaşındaki Felipe Melo, formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kupayı peş peşe ikinci kez kazanan 38 yaşındaki orta saha, 2 sene daha üst düzey futbol oynayabileceğini ifade etti.

Büyük kavuşma yakın mı? Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan resmi cevap

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Melo, kendisiyle ilgilenen takımlara mesajı yolladı. ESPN'e konuşan Melo, "Hangi takıma imza atacağımı merak ediyorlar. ancak beni kimse aramadı. 31 Aralık'a kadar sözleşmem var. 2 yıl daha futbol oynayacağım çünkü fiziksel olarak çok iyiyim. Palmeiras veya herhangi bir takım beni aramazsa çocuklarımla oynarım" ifadelerini kullandı.

Büyük kavuşma yakın mı? Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan resmi cevap

"GALATASARAY'A GELEMEZ"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Fatih hocamızın genç planlaması var. 38 yaşındaki Melo transferi olmaz. Melo'nun transferi mümkün gözükmüyor" diye konuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
Vatandaş :Takım tutmam, futboldan anlamam, Galatasaray'a da hiç bir gıcıklığım yok ama bu herif yüzünden bir sürü Galatasaray düşmanı oldu zamanında; ben de dahil. Böyle ahlaksız, haddini hududunu bilmeyen, böyle sopa delisi sporcu olmaz olsun. İyi yapmış Galatasaray, helal olsun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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