Büyük İkramiyeyi 14 Kez Kazanan Matematikçi, Formülünü Açıkladı

Romanya ve Avustralya vatandaşı olan Mandel'in geliştirdiği yöntemle büyük ikramiyeyi kazanmayı mümkün hale getiriyor. Ancak Mandel'in geliştirdiği yöntem için, çok sayıda kişinin katkı yapması gerekiyor.

FORMÜL GELİŞTİRDİ, 14 KEZ İKRAMİYE KAZANDI

Romanya ve Avustralya vatandaşı olan Mandel, geliştirdiği formülle lotoda bugüne kadar farklı ülkelerde 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı. Matematikçi, belirlediği altı koşulun yerine getirilmesi halinde 6 büyük ikramiyeden beşini kazanmanın mümkün olduğunu savunuyor.



İşte Mandel'in 6 adımda lotoyu tutturma formülü:

1- Muhtemel kombinasyonların sayısını hesaplayın. Örneğin Milli Piyango tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da 1'den 49'a kadar 6 sayı bilinmesi gerekiyor. Bu da toplam 13 milyon 983 bin 816 kombinasyon anlamına geliyor.

2- Lotoda büyük ikramiye miktarının bunun en az 3 katı olduğu anı bekleyin. Yani Mandel'in hesaplamalarına göre Türkiye'de bu yöntemi kullanmak için Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 42 milyon TL'ye yaklaşmasını beklemek gerekiyor.

3- Her kombinasyon için para yatıracak bir kişi bulun. (Mandel, Virginia lotosu için 2524 yatırımcı bulmuş.)

4- Her kombinasyon için loto oynayın ve kuponların çıktısını alın. (Artık bazı ülkelerde buna izin verilmiyor ve kuponun doğrudan bayiden alınması gerekiyor.)

5- Kuponları (milyonlarca kupon) loto bayiine götürün.

6- İkramiyeyi kazanın. Yatırımcılara paralarını ödemeyi unutmayın. (1987'de 1.3 milyon dolar kazandığı ikramiyeden Mandel'e 97 bin dolar pay kalmış.)

STEFAN MANDEL KİMDİR?

Mandel, komünist rejim döneminde Romanya'da ayda 88 dolar maaşla çalışıyordu. Ancak geliştirdiği yöntemle milyonlarca doları olan bir yatırımcıya dönüşmeyi başardı. Kazandığı ilk ikramiyeyi de ülkeden kaçmak için kullandı ve parayı dışişleri bakanlığı yetkililerine rüşvet olarak verip ülkesini terk etti. Avustralya'ya göç etmeden önce gittiği İsrail'de bu yöntemin yasak olması nedeniyle 20 ay hapis yatan Mandel, sonrasında büyük ikramiye peşinde koşmaktan hiç vazgeçmediğini belirtiyor.

Mandel, geliştirdiği yöntemin Avustralya piyango idaresini rahatsız ettiğini, yasaların birkaç kez değiştirildikten sonra evde kupon basmanın ve toplu bilet almanın tamamen yasaklandığını söylüyor.