BUÜ'ye Sanayi Doktora Programına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

BUÜ'ye Sanayi Doktora Programına destek

26.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:34
BUÜ'ye Sanayi Doktora Programına destek

Otomotiv yan sanayi alanında şehrin önde gelen kuruluşlarından İnsu Teknik A.Ş., Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile 2244 Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında 3 doktora öğrencisi almak üzere protokol imzaladı.

Otomotiv yan sanayi alanında şehrin önde gelen kuruluşlarından İnsu Teknik A.Ş., Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile 2244 Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında 3 doktora öğrencisi almak üzere protokol imzaladı. Bilimsel araştırmalarda görev yapacak olan doktora öğrencileri, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından firmada en az 3 yıl daha istihdam edilecek.

BUÜ, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında İnsu Teknik A.Ş. ile iş birliği anlaşması imzaladı. Firma bünyesinde 3 doktora öğrencisinin alımını kapsayan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İnsu Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Hakan Sualp imza attı.

TÜBİTAK'ın 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında bu yıl 3. kez çağrıya çıktığını hatırlatan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2018 yılında başlayan programda 55 olan kontenjan sayısını 2019 yılında 78'e çıkardıklarını açıkladı. 2020 için aynı sayıyı korumayı hedeflediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "2244 Sanayi Doktora Programı, hem Üniversitenin ortak aklını firmalara ve sanayiye yansıtmak hem de sanayicilerimizin potansiyelini Türkiye ekonomisine daha verimli hale getirmek için karşılıklı işbirliği projesidir. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal hocamızın prestij projelerinden birisidir. Türkiye bu program ile şaha kalkışını sürdürecektir. Önceki yıl Bursa Teknik Üniversitesi ile ciddi bir atak yaptık. Onlar proje sayısında, biz ise öğrenci sayısında Türkiye birinciliğini elde ettik. Ülke genelindeki öğrenci kontenjanının yüzde 23'lük dilimini Bursa olarak biz aldık" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz artırımı kredi faizlerini de değiştirdi! İşte banka banka güncel oranlar
Merkez'in faiz artırımı kredi faizlerini de değiştirdi! İşte banka banka güncel oranlar
Şeyma küplere bindi! Takipçisinin yorumuna hakaret ve küfürle cevap verdi
Şeyma küplere bindi! Takipçisinin yorumuna hakaret ve küfürle cevap verdi

Yönetim olarak öğrenci dostu ve şehir ile bütünleşen bir Üniversite yapısı oluşturmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Rektör A. Saim Kılavuz, "Şehirle bütünleşen, her alanda toplumla iç içe geçmiş bir üniversite yapısı oluşturmaya gayret ediyoruz. Tüm proje ve uygulamalarımızda bu anlayış ile hareket ediyoruz. Yıllardır söylenen Üniversite-Sanayi işbirliğini gerçek anlamda hareketlendirmek ve üst seviyelere çıkarmak için ben ve ekip arkadaşlarım canla başla çalışıyoruz. Bunun için de 2244 Sanayi Doktora Programı'nın ciddi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu protokoller sayesinde ortaya çıkacak projelerimizin ve öğrencilerimizin, ülkemize, milletimize, üniversitemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İnsu Teknik A.Ş. arasında gerçekleştirilen protokol ile 3 doktora öğrencisi, firma bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel temelli çalışmalarda görev alacak. Doktora süreçleri boyunca aylık 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, programın sonunda en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışmaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Üniversite sanayi iş birliğine destek
Üniversite sanayi iş birliğine destek
Kırsal kalkınma destekleri hibe programı tebliğleri yayınlandı
Kırsal kalkınma destekleri hibe programı tebliğleri yayınlandı
İmalat sanayide kapasite kullanım 0.4 puan yükseldi
İmalat sanayide kapasite kullanım 0.4 puan yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Bülent Arınç Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Şevval Sam Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Mert Günok Erol Bulut Şenol Güneş Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Kasım Erkek Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BUÜ'ye Sanayi Doktora Programına destek - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 11:52:39. #1.14#
title