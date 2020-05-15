BUTEKOM'dan salgın sürecinde üretim yapan firmalara rehberlik hizmeti Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde maske, tulum ve hasta önlükleri için test ve analiz hizmeti sunan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), bu alanda yatırım yapan firmalara Ar-Ge desteği sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde maske, tulum ve hasta önlükleri için test ve analiz hizmeti sunan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), bu alanda yatırım yapan firmalara Ar-Ge desteği sağlıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, kentte sektörlerin nitelikli dönüşümü noktasında test ve analiz altyapısını genişleten BUTEKOM, koronavirüs salgını sürecinde firmalara test ve analiz imkanı sağlıyor.

Merkez bünyesinde hayata geçirilen ve Türkiye'de "ilk" olan Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezinin yanı sıra İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile firmaların Ar-Ge süreçlerinde mentorluk desteği veren BUTEKOM, koronavirüse karşı maske, önlük ve tulum üretimi yapan firmalara test ve analiz imkanı sunuyor, onlara üretimin tüm süreçlerinde rehberlik hizmeti veriyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgınla birlikte Türkiye'de maske ve medikal tekstil malzemelerinin üretim kapasitesinin arttığını ifade ederek, BTSO'nun iştiraklerinden olan BUTEKOM'daki test ve analiz laboratuvarlarının bu süreçte büyük bir ihtiyacı giderdiğini vurguladı. BUTEKOM'un maske, hasta tulumları ve önlüklerinin üretiminde çeşitli tekstil firmalarına Ar-Ge desteği verdiğini aktaran Burkay, özellikle bez maske üretiminde birçok firmaya rehberlik ettiklerini ifade etti.

Burkay merkezde yıkama sonrası antibakteriyel kalıcılık, kumaş özellikleri, hava geçirgenlik, gözenek boyutu ve bez maske testleri yapıldığını aktararak, "Merkezimizde test hizmetinin yanı sıra doğru elyaf seçimleri, doğru kumaş yapısının optimize edilmesi, kumaşa biyosidal özelliklerin kazandırılması, ürünün ergonomisinin ve konfor özelliklerinin geliştirilmesi gibi konularda da Ar-Ge desteği veriliyor. Test altyapımızla ürün özelliklerini doğrulayıp optimizasyon yapıyoruz. Ürünün tüm evrelerine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA