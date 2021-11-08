Burst League x 2K IES Ligi şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor!

Burst League x 2K IES Ligi şampiyonu, büyük final mücadelesinde rakibi Dux Gaming'i 2-0 mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor olmayı başardı. Fenerbahçe bu şampiyonluk ile NBA2k başarılarına başarı katarken yeni sezonunda ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu. Bo3 serisinde oynanan maçın bitmesi ile Fenerbahçe şampiyonluğunu işte böyle kutladı!

19 Yaşındaki yıldız 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Kadir "Kado" Pektaş ise maçın ardından "Yeni sezon, yeni oyun ama sonuç aynı" ifadelerini kullanarak şampiyonluğu kutladı.

#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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