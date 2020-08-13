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BURSED'den kayıtdışı ile mücadele uyarısı

Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) Başkanı Rıdvan Hasırcı, Resmi Gazete'de yayınlanan 30442 Sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik ile birlikte gayrimenkul ve emlak sektörü temsilcileri için yetki belgesi alınması zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, gayrimenkul...

BURSED'den kayıtdışı ile mücadele uyarısı
13.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:49

Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) Başkanı Rıdvan Hasırcı, Resmi Gazete'de yayınlanan 30442 Sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik ile birlikte gayrimenkul ve emlak sektörü temsilcileri için yetki belgesi alınması zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, gayrimenkul alışverişi yapmak isteyenlere yetki belgeli meslektaşlarını tercih etmelerini tavsiye etti.

BURSED Başkanı Rıdvan Hasırcı, dernek olarak mesleğe getirdikleri standardizasyon çalışmaları için önemli bir adımın da devlet tarafından atıldığını belirtti. Resmi Gazete'de yayınlanan 30442 Sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik ile birlikte gayrimenkul ve emlak sektörü temsilcileri için yetki belgesi alınması zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Rıdvan Hasırcı, tüm meslektaşlarını yetki belgelerini alarak kayıt dışı ekonomi ve çalışmaya karşı durmaya çağırdı.

Emlak sektöründe 1 Eylül'de başlayacak yeni dönemle, yetki belgesi olmayan emlak işletmelerine ruhsat verilmeyeceğini belirten Rıdvan Hasırcı, emlak sektöründe hizmet vermek isteyenler için artık en az lise mezunu olma şartı aranacağını söyledi.

Yeni düzenlemeye göre emlak ofislerinin en az 20 metrekarelik ofislerde hizmet verebileceğini hatırlatan Rıdvan Hasırcı, "Üniversite mezunları için 8 ay, lise mezunları için 12 ay, son 5 yıl içinde SGK'lı olarak çalışmış olmaları şartı getirilecek. Düzenlemeye göre, emlakçı olmak isteyenler 100 saatlik emlakçılık eğitimi almak zorunda. Alınan eğitimin sonunda ise mesleki yeterlilik sınavlarına girilip yetki belgesi alınması gerekiyor. Emlak ofisi açabilmek için önce belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine başvurulacak. Yetki belgesi, il müdürlüğü tarafından oluşturulacak bilgi sistemi üzerinden verilecek. Geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Şartları sağlayamayan işletmenin yetki belgesi yenilenmeyecek. Belgesiz kayıt dışı emlakçılık yapmaya devam edenlere ise 10 bin lira ve 10 katına kadar ceza kesilecek." dedi.

Gayrimenkul alışverişi yapmak isteyenlere de yetki belgeli meslektaşlarını kullanmaları konusunda tavsiyede bulunan Rıdvan Hasırcı, vatandaşları da her türlü taşınmaz alım satımında yetki belgesi sahibi firmalarla çalışarak kayıt dışı, standartlara uygun olmayan, kontrolsüz firmalarla çalışmamaları konusunda uyardı. - BURSA

Kaynak: İHA

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