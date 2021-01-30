Bursasporlu Ali Akman, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a gidiyor

Bursaspor'da attığı gollerle adından söz ettiren ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ali Akman Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oluyor.

Bursaspor'un 18 yaşındaki genç yıldız adayı Ali Akman'ın Almanya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Alman basınında yer alan haberde, Bursaspor'da gösterdiği performansla parmak ısırtan Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt formasını sezon sonunda giyeceği ve anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun peşinde Chelsea, Arsenal, Wolfsburg gibi takımların olduğu belirtilen haberde anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunun altı çizildi.

TFF 1. Lig'de çıktığı 17 maçta 10 gol atarak takımının yıldız ismi olan Ali Akman, Ümit Milli Takım'da da boy gösteriyor.

"HEDEF DİREKT AVRUPA"

Akman son verdiği röportajda kariyer hedefine değinerek, "En üst seviyelere kendimi hazırlamak istiyorum. Bunun için en doğru yolları izlemek istiyorum. Kademe kademe ilerlemenin doğru olacağını düşünüyorum. Kendimde en üst sevilere çıkacak potansiyeli görüyorum. Kendime de güveniyorum. Yılmadan çalışıyorum, futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi de yapıyorum. Allah'ın izniyle en iyi yerlerde olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

Akman, "Hedef İstanbul üzeri Avrupa mı, direkt Avrupa mı?" sorusuna "Direkt olarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" yanıtını vererek isteğini açıkça dile getirmişti.