Bursaspor'un genç oyuncusu Berat Altındiş Turgutluspor'da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor, Bursaspor'un genç oyuncusu Berat Altındiş'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor, Bursaspor'un genç oyuncusu Berat Altındiş'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turgutluspor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde, 19 yaşındaki futbolcu Berat Altındiş, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelerek, resmi sözleşmeye imza attı. Turgutluspor formasını giyen genç futbolcu Altındiş, "Hedefleri olan bir büyük kulüpten hedefleri olan başka bir büyük camiaya geldim. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Burada kendimi kanıtlamak ve kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan başta kulüp başkanımız Taner Kestaneci, yöneticilerimiz ve hocamız Kazım Akgün'e teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutuspor'umuzun başarısı için sahada canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

Genç oyuncu Berat Altındiş'i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise "Berat Altındiş, genç, başarıya aç ve kendisini ispatlamak isteyen bir oyuncu. Heyecanlı ve enerjik bir oyuncu. Berat'ın gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Berat Altındiş kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı