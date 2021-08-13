Bursaspor, Ufuk Budak'ı açıkladı
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Bursaspor, Ufuk Budak'ı açıkladı

Bursaspor, Ufuk Budak'ı açıkladı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, son olarak Altınordu'da forma giyen Ufuk Budak'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, son olarak Altınordu'da forma giyen Ufuk Budak'ı renklerine bağladığını açıkladı.

31 yaşındaki sol bek oyuncusu, kulübün resmi hesabından "Ailemize hoş geldin" ifadesiyle duyuruldu. Futbol eğitimini Almanya'da alan Budak, futbola SSV Ulm'da başlayıp Freiburg'da devam etti. Tecrübeli oyuncu, ülkemizde ise sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantep BB, Kayserispor, Manisaspor, Samsunspor, Boluspor ve son olarak Altınordu formalarını giydi. Ufuk Budak, 2011 yılında Almanya'dayken Azerbaycan'dan gelen teklifi değerlendirdi ve 17 kez A, 1 kez de U21 milli oldu.Geçtiğimiz sezon Altınordu ile toplamda 30 karşılaşmada görev alan Budak, 3 asist kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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