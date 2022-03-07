Bursaspor, Tamer Tuna'ya teşekkür etti

Bursaspor, yollarını ayırdığı Teknik Direktör Tamer Tuna için teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Ömer Furkan Banaz da Tuna'ya çiçek takdim etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yollarını ayırdığı Teknik Direktör Tamer Tuna'ta teşekkür etti. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Tamer Tuna ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış olup yollarımız ayrılmıştır. Aktif futbolculuk kariyerinde de kulübümüzün formasını terletmiş, 23.12.2021 tarihinden itibaren kulübümüze teknik direktör olarak hizmet eden, doğmuş ve doğacak alacaklarından feragat ederek yollarımızı ayırdığımız Sayın Tamer Tuna ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor