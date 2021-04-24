Bursaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek

Bursaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor yarın akşam İstanbulspor'u ağırlayacak.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor yarın akşam İstanbulspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 20.30.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi Ankara bölgesi hakemi Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi yapacak. Dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı olacak. Geçtiğimiz hafta aldığı Samsunspor mağlubiyeti ile matematiksel olarak Play-Off'lara katılma şansını da yitiren Bursaspor, formalite maçına çıkacak. Puan durumunda 5. sırada bulunan İstanbulspor ise doğrudan Süper Lig'e katılma şansını sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maç 3-3 sona ermişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ömer Ali Cenk Tosun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:50:53. #1.14#

title