Bursaspor ligin son maçında Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Bursaspor, yarın sahasında Play-Off şansını devam ettiren Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Bursaspor, yarın sahasında Play-Off şansını devam ettiren Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan maçın başlama saati 18.00.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında yarın akşam Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak. İki takım arasındaki karşılaşmayı Manisa bölgesi üst klasman hakemi Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Gökhan Memişoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Bursaspor'da 5 eksik var

Bursaspor'da bu mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış ve Cüneyt Köz'ün yanı sırada, kadro dışı bırakılan Özer Hurmacı ile Ataberk Dadakdeniz, yeşil-beyazlı takımın son lig maçında forma giyemeyecek. Kart cezalısı olan genç oyuncu Kerem Şen de yarınki maçta olmayacak. Bursaspor'un maçla ilgili hangi bir iddiası yokken, Ankara ekibinin Play-Off şansı devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı