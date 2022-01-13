Bursaspor Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti

Bursaspor Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, yöneticiler ve Teknik Direktör Tamer Tuna, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

BURSA (İHA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, yöneticiler ve Teknik Direktör Tamer Tuna, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ağır, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Mustafa Ermiş ve Teknik Direktör Tamer Tuna, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Tarihi belediye binasındaki ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşil-beyazlı kulübe olan desteklerinin devam edeceğini söyledi ve kalan maçlarda takıma başarılar diledi. - BURSA

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

 Eski yönetici Selim Kosif'ten olay eleştiri: Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor

Eski yönetici Selim Kosif'ten olay eleştiri: Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title