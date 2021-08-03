Bursaspor'dan geleceğe yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'dan geleceğe yatırım

Bursaspor'dan geleceğe yatırım
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

TÜRK futbolunda altyapının lokomotiflerinden biri olan Bursaspor; genç oyunculara duyduğu güvenini, sözleşmelerine de yansıtmış durumda.

TÜRK futbolunda altyapının lokomotiflerinden biri olan Bursaspor; genç oyunculara duyduğu güvenini, sözleşmelerine de yansıtmış durumda.

Daha önce mücadele gösterdiği Süper Lig'de ve 2 sezondur yer aldığı TFF 1. Lig'de altyapısından yetişen genç isimlere verdiği süreler bazında en üst sıralarda yer alan kulüp, birçok önemli potansiyeliyle de uzun vadeli anlaşmalar yaparak, oyuncularına duyduğu güveni gösterdi. Bu kapsamda 21 yaşındaki İsmail Çokçalış'ın şartları iyileştirilirken, 17 yaşındaki Taha Altıkardeş'in de sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Böylelikle; Taha Altıkardeş, sözleşmesi 2025 yılına kadar sürecek kadrodaki tek oyuncu olma özelliğini kazanırken, pek çok genç yeteneğin sözleşmesi de 2024 yılına kadar bulunuyor.UZUN VADELİ SÖZLEŞMELERBuna göre; geçtiğimiz sezon performansları ile birlikte ön plana çıkan isimlerden Emirhan Aydoğan, İsmail Çokçalış ve Burak Kapacak'ın yanı sıra, Furkan Emre Ünver, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin, Tayfun Bebek, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş, Hasan Basri Ünal ve Kerem Şen'in de 2024 yılına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunuyor.Ayrıca geçtiğimiz sezon süre şansı bulan isimlerden Canberk Yurdakul, Eren Güler ve Abdullah Tazgel'in 2022'ye; Deniz Aydın, Batuhan Kör, Ozan Koç ve Tuğbey Akgün'ün de 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Yönetim ile teknik heyet, bu doğrultuda birlikte adımlar atarken diğer yandan geleceğin Bursaspor'unu inşa etmeye yoğunlaşıyor.PLAN DAHİLİNDE

Teknik direktör Mustafa Er de, imza töreninde yaptığı açıklamada bu durumuna değinerek, "Kısa vadeli plan; ilk etapta mevcut kadroyu koruyarak, çok fazla yaş aralığına bakmayarak deneyimli ve iyi oyuncularla hak ettiğimiz yere gelebilmek, sonrasında orta vadeli plan devreye girecek. Uzun vadeli planda da yarışmacı bir kimlik ile Süper Lig'de zirve mücadelesi veren bir Bursaspor yaratmak. Bunların hepsi birer süreç, adım. En zoru bu sene, daha sonraki sezonları planlayabilmek zor olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.


Bursaspor'dan geleceğe yatırım
Bursaspor'dan geleceğe yatırım
Bursaspor'dan geleceğe yatırım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek
Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Tuğba Özay Gülben Ergen Çağatay Akman
Spor Ali Koç Burak Elmas Nihat Özdemir Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor'dan geleceğe yatırım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:02:01. #1.16#

title