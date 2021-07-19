Bursaspor'da transfer mesaisi
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Bursaspor'da transfer mesaisi

Bursaspor'da transfer mesaisi
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor'da tüm gözler transfer engelinin kaldırılmasına çevrilirken, son yapılan hamleler camiaya umut aşıladı.

Bursaspor'da tüm gözler transfer engelinin kaldırılmasına çevrilirken, son yapılan hamleler camiaya umut aşıladı. Öte yandan zorlu bir fikstür ile sezona başlayacak Bursa ekibinin, ilk haftalarda karşılaşacağı rakipler de kadrolarını yenilemeyi sürdürüyor.

TFF 1'inci Lig'de iki sezon mücadele veren ancak Süper Lig biletini alamayan Bursaspor, bu sezon talihsizliğine son vermeyi amaçlıyor. Yönetim, transfer engelinin kaldırılarak kadroya takviye amacıyla çalışmalarını sürdürürken, bu noktada kaydedilen aşamalar taraftara umut aşılıyor. Geçtiğimiz sezon altyapıdan yetişen oyuncularıyla gösterdiği performans bazında övgüler toplayan Bursaspor, transferler ile birlikte Süper Lig'i amaçlıyor.

Ligin ilk haftalarında zorlu bir fikstüre sahip olduğu gözlemlenen Bursaspor'un rakipleri ise kadrolarını yenileyerek, hazırlıklarını sürdürüyor.Bursaspor'un sezonun açılış mücadelesinde karşı karşıya geleceği Adanaspor, transferlerini sürdürüyor. Daha önce Ganalı forvet Samuel Tetteh'i kadrosuna dahil eden Güney temsilcisi, son olarak savunmacı Ligue 2'den Yohan Roche'u transfer etti. Geçtiğimiz sezonu 14'üncü basamakta noktalayan Adanaspor, geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK ile yaptığı hazırlık maçından golsüz eşitlikle ayrıldı.Bursaspor'un ikinci hafta deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor da transferlerine devam ediyor. İç ve dış piyasanın hareketli kulüplerinden biri olan Erzurum temsilcisi, şu ana dek 9 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. 2 yabancı takviyesinin yanı sıra, ligin deneyimli isimlerine de yönelen Erzurum ekibi, 13 futbolcu ile de yollarını ayırdı.Bursaspor'un üçüncü hafta evinde ağırlayacağı Eyüpspor da lige yeni yükselmesine karşın transfer sürecine hızlı girdi. 9 oyuncuyu şu ana dek kadrosuna dahil eden ligin yeni ekibi; Çağlar Şahin Akbaba, Umut Bulut ve Bogdan Stancu gibi isimleri aldı. Şu ana dek 9 oyuncu ile de yollarını ayıran Eyüpspor'un TFF 1'inci Lig'de nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Zorlu geçmesi beklenen ilk 3 haftanın ardından Altınordu, Yılport Samsunspor, Tuzlaspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Bursaspor, 8'inci haftayı ise 'Bay' geçecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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