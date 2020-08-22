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Bursaspor'da kongre zamanı

Bursaspor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 1'inci Toplantısı, yarın saat 11.00'de yapılacak.

Bursaspor'da kongre zamanı
22.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:45

Bursaspor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 1'inci Toplantısı, yarın saat 11.00'de yapılacak. Kongrede başkanlığa tek aday olarak Erkan Kamat girerken, üyeler ilk oturuma davet edildi.

Bursaspor Kulübü'nün, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 1'inci Toplantısı, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de başlaması planlanan genel kurulda, çoğunluk sağlanamaması halinde 2'nci toplantı 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, genel kurul üyelerinin temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri belirtildi. Bursaspor Kulübü'nde, genel kurulda 4 bin 130 üye oy kullanabilecek. Üyelik aidatını ödemeyen 863 delege ise oy kullanamayacak. Genel kurulda başkanlığa tek aday isim ise Erkan Kamat oldu. Daha önce Bursaspor'un futbol şube sorumluluğu görevini üstlenen Kamat'ın yeşil-beyazlı ekibin yeni başkanı olması bekleniyor.

ERKAN KAMAT: BURSASPOR'UMUZU EL BİRLİĞİ İLE ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRELİMCamiayı ilk oturuma davet eden başkan adayı Erkan Kamat, "Adaylığımı açıkladığım ilk günden itibaren bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma gösterilen inanılmaz güven, ilgi ve en önemlisi hayır duaları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerekli olan çoğunluğu ilk toplantıda sağlayabilmek adına bizlere gösterdiğiniz ilgiyi genel kurul toplantısına göstermeniz dileğiyle, Bursasporumuzu el birliği ile bu zorlu süreçten çıkartıp, tekrar eski günlerine döndürelim" dedi.YENİ YÖNETİMİ LİGLERİN BAŞLAMASI İÇİN 19, TRANSFER DÖNEMİNİN SONA ERMESİ İÇİN DE 42 GÜNLÜK BİR SÜRE BEKLİYORPandemi nedeniyle Türkiye profesyonel ligleri, pek çok dünya ülkesinde oluğu gibi geç sona ererken geçtiğimiz sezona kıyasla önümüzdeki sezon ligler 1 aylık gecikme ile başlayacak. Transfer dönemi de buna göre şekillendirildi. 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 5 Ekim tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemini ise TFF, daha sonra açıklayacak. Buna göre; kongrenin ilk oturumunda sonuçlanması halinde yönetimi liglerin başlaması için 19 gün, transfer döneminin sona ermesi için de 42 günlük bir süre bekliyor.BURSASPOR YÖNETİM KURULU: İLK TOPLANTIDA ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYIP KONGREMİZİ GERÇEKLEŞTİRELİM

Bursaspor Yönetim Kurulu da kongreye ilişkin çağrıda bulundu. Başkan Mesut Mestan ve Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan açıklamada, "23 Ağustos'ta (yarın) ilk toplantıda çoğunluğu sağlayıp kongremizi gerçekleştirelim. Vakit çok önemli. İlk toplantıda çoğunluğu sağlayamazsak ise; Sayın Erkan Kamat ve ekibini kongrede tek aday olduğundan ve tüzüğümüz gereği başka aday çıkamayacağından dolayı icraatlarını gerçekleştirmek üzere bir an önce görevlerine başlamaya davet ediyoruz. Bu konuda her türlü yetkimizi 30 Ağustos'a kadar kendilerine kullandıracağımızı değerli Bursaspor kongre üyeleri ve Bursaspor camiasına duyuyoruz" denildi.


Kaynak: DHA

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