Bursaspor'da ilk etap çalışmaları tamamlandı

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziranda Bursa'da başlayan Bursaspor, ilk etap çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziranda Bursa'da başlayan Bursaspor, ilk etap çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yarını izinli olarak geçirecek olan yeşil-beyazlılar, perşembe günü Afyon kampının startını verecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor. Yeşil-beyazlı takım, bu sabah yaptığı antrenmanla birlikte Bursa'daki ilk etap çalışmalarını tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziranda İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlayan Bursaspor, yarını izinli geçirdikten sonra ikinci etap çalışmaları için Afyon'a hareket edecek. 11 günlük Afyon kampı sonrası Bursa'da bayram izni yapacak olan yeşil-beyazlı takım daha sonra da çalışmalarını Bolu'da sürdürecek. Transfer yasağını henüz kaldıramayan Bursaspor'un Bolu kampına kadar önemli adımlar atması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı