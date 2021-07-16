Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
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Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı

Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor'un bugünkü çalışmasına dizinden sakatlık yaşadığı ve İstanbul'a gittiği açıklanan Batuhan Kör katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor'un bugünkü çalışmasına dizinden sakatlık yaşadığı ve İstanbul'a gittiği açıklanan Batuhan Kör katılmadı.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren Bursaspor günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde dayanıklılık koşuları ve çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam ederken dizinden sakatlık yaşadığı açıklanan Batuhan Kör de antrenmanda yer almadı. - BURSA

Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
Bursaspor'da Batuhan Kör antrenmana katılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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